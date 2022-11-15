Команда ученых Ольстерского университета в Великобритании пересмотрела более 100 научных работ по различным медицинским дисциплинам, чтобы выяснить, как именно на нас влияет нецензурная лексика.

Оказалось, что нецензурная брань производит эффекты, которые не наблюдаются при других формах использования языка, и показывает ряд отличительных результатов: физиологических, когнитивных, эмоциональных, обезболивающих, интерактивных и риторических.

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В числе специфических эффектов ругани ученые, в частности, определили:

эмоциональную силу и возбуждение;

повышение внимания и памяти;

повышенную вегетативную активность, такую как частота сердечных сокращений и проводимость кожи;

гипоалгезию (обезболивание);

повышенную силу и выносливость.

Также ученые выяснили, что мат влияет не только на наше физическое и психическое самочувствие, но и на наши отношения с другими людьми. Благодаря неформальной окраске такой язык может сближать собеседников.

Однако, по словам исследователей, подобный ракурс имеет и обратную сторону: некоторые люди могут воспринять матерные слова как личное оскорбление. Потому лучше заблаговременно спросить, как собеседники относятся к бранным словам.

Источник: Science Direct