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Цивилизация дикарей: врач из Краматорска показал, чем лечились оккупанты

15 сентября 2022, 15:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптечка

Генеральный директор городской больницы №3 Краматорска Алексей Яковленко побывал в освобожденном Изюме, где ему довелось увидеть, чем лечились российские оккупанты.

— Перед вами то, чем лечат сейчас в российской оккупационной армии. Это все остатки лекарств в центральной районной больнице Изюма, оставшиеся от российского госпиталя, — комментирует медик.

И риторически спрашивает: неужели эти дикари реально хотят доказать, что их цивилизация более продвинутая и на нее надо нам ориентироваться?

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На фото, в частности, видна упаковка перевязочного нестерильного материала, изготовленного еще в 1971 году. А также крайне отрицательно себя зарекомендовавший жгут Эсмарха и диссектор (хирургический инструмент) давно и безнадежно устаревшей конструкции.

По словам Алексея Яковленко, в Изюме, где сегодня нет связи, света, воды, он побывал вместе с военными медиками для оказания местным жителям качественной медицинской помощи.

Источник: Алексей Яковленко

Теги
Ізюм аптечка Медики Російська агресія
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