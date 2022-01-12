Дарница выпустила новый противовоспалительный и обезболивающий пластырь

Фармацевтическая компания Дарница выпустила новое противовоспалительное и обезболивающее средство. Это инновационный гидрогелевый пластырь Дарфен Айс Фит, утоляющий боль и снимающий отеки.

Без надлежащего лечения боль может привести к ухудшению качества жизни пациента и его семьи, поэтому важно не терпеть его, а бороться с ним, отмечают в пресс-службе фармпроизводителя.

Пластырь создан на водной основе и содержит L-Menthol – ментол природного происхождения, охлаждающий поврежденный участок кожи.

Действующим веществом является ибупрофен. Он помогает успокоить боль в мышцах шеи и плеч, пояснице и спине, суставах, облегчить неприятные ощущения от синяков и растяжений, напряжение мышц, боли и отеков в результате травм.

При этом эффект от действия пластыря сохраняется в течение 12 часов.

Средство приспособлено для наружного применения взрослыми и отпускается без рецепта

— В рамках нашей корпоративной цели помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности лекарственных средств, мы уделяем особое внимание проблемам боли. Как результат, в 2021 году мы запустили широкую продуктовую линейку бренда Дарфен для лечения различных проявлений боли, – отметил директор по медицинским вопросам фармацевтической компании Дарница Игорь Никифорчин.

Игорь Никифорчин добавив, что в 2021 году фармпроизводитель вывел на рынок 22 новых бренда лекарственных средств для решения наиболее важных медицинских проблем.

Дарфен Айс Фит стал частью новой брендированной линейки современных средств борьбы с болью и воспалением Дарфен. Кроме пластыря, в линейку входят анальгетик Дарфен Гель, таблетки Дарфен Лонг, Дарфен Кидс и Дарфен Кидс Форте. Также есть жидкая форма – суспензия Дарфен Экспресс.

Борьба с болью является одним из приоритетных направлений деятельности Дарницы, ведь именно из-за боли люди чаще всего обращаются к врачам первичной медицинской помощи.

Фармацевтическая компания Дарница основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому.

Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP.

Продукция Дарницы экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.