Украинская девочка Дарья потеряла ногу во время обстрелов в Чернигове. На лечение и протезирование она была отправлена в Израиль. Местные врачи установили ей удобный протез, сообщил телеграм-канале посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
— Попавшая под обстрел в Чернигове и доставленная на лечение в Израиль Дарья, уже ходит абсолютно самостоятельно. Израильские врачи творят чудеса, – написал Бродский.
В Одесской области при обстреле базы отдыха пострадала шестилетняя девочка Александра. Ее мама с помощью соседей вытаскивала из-под завалов. Девочка находилась несколько недель в реанимации. Она выжила, но потеряла ножку.
Источник: Михаил Бродский
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Фото: Михаил Бродский