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Дарья из Чернигова, потерявшая ножку во время вражеского обстрела, уже сама ходит на протезе

15 августа 2022, 12:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дарина, Израиль

Украинская девочка Дарья потеряла ногу во время обстрелов в Чернигове. На лечение и протезирование она была отправлена ​​в Израиль. Местные врачи установили ей удобный протез, сообщил телеграм-канале посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

— Попавшая под обстрел в Чернигове и доставленная на лечение в Израиль Дарья, уже ходит абсолютно самостоятельно. Израильские врачи творят чудеса, – написал Бродский.

В Одесской области при обстреле базы отдыха пострадала шестилетняя девочка Александра. Ее мама с помощью соседей вытаскивала из-под завалов. Девочка находилась несколько недель в реанимации. Она выжила, но потеряла ножку.

Источник: Михаил Бродский

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Фото: Михаил Бродский

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