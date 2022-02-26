В настоящее время все медицинские учреждения переходят к оказанию помощи раненым, как военным, так и гражданским.

Минздрав работает, чтобы больницы получали все необходимое. Волонтерские организации доставляют в медучреждения гуманитарную помощь.

Но каждый украинец от 18 до 60 лет может внести свой вклад в общее дело – сдать кровь, чтобы спасти жизнь людей.

Станции переливания крови работают во всех областных и районных центрах, а также больших больницах. Многие из них перешли на круглосуточное дежурство:

Киев

Киевский городской центр крови начал работать круглосуточно, адрес Максима Берлинского, 12 и улица Петра Запорожца, 26.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).

Адреса центров крови:

Киевская областная клиническая больница

ул. Багговутовская, 1а, корп. 13, 4 этаж

Центр службы крови Национальной детской специализированной больницы ОХМАТДИТ МОЗ Украины

ул. В. Чорновола, 28/1, новый корпус, Сектор Б, Центр службы крови

Национальный институт рака

ул. Ломоносова, 33/43, 1-й этаж

Центр крови Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь

ул. Госпитальная, 18

Отдел по забора и сохранению крови Института травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины

ул.Бульварно-Кудрявская, 27

Институт сердца Минздрава Украины (Киевский городской центр сердца). Отделение трансфузиологии

ул. Братиславская, 5А

Отделение трансфузологии Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова ул.Героев Севастополя, 30 в помещении Консультативной поликлиники ГУ “НИХТ им. А.А.Шалимова” НАМНУ, 1-й этаж

Отделение переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова ул. Амосова, 6, Второй корпус, второй этаж

Центр трансфузиологии Клинической больницы ФЕОФАНИЯ

Отделение трансфузиологии Киевской городской клинической больницы №3

ул. Петра Запорожца, 26

Отделение трансфузиологии Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины

ул. Черновола, 28/1

Структурное подразделение №1, отделение трансфузиологии Киевского городского центра крови

Пимоненко, 8

Biopharma Plasma Киев

ул. Сверстюка, 2А

Винница

Винницкий областной центр службы крови

ул. Пирогова, 48

Луцк

Волынский областной центр службы крови

пр. Воли, 47

Отделение трансфузиологии Волынской областной клинической больницы

Просп. Президента Грушевского, 21

КП “Волынский областной госпиталь ветеранов войны”

ул. Стефаника, 3а

КП “Волынский областной перинатальный центр” Волынского областного совета

проспект Возрождения, 30

КП “Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр” Волынского областного совета

ул, Львовская, 50

Днепр

Днепропетровская областная станция переливания крови

пр. Б. Хмельницкого, 17

Отделение трансфузиологии КНП Городская клиническая больница №4 ДМР

ул. Ближняя, 31

Государственное учреждение Специализированная медико-санитарная часть №6

ул. Титова, 29

КП “Днепропетровский областной перинатальный центр (ДОПЦ) со стационаром” Днепропетровского областного совета (ДОР)

ул. Космическая, 17

Мариуполь

Станция переливания крови г. Мариуполь

ул. Троицкая, 48

Краматорск

Станция переливания крови г. Краматорска

ул. Василия Стуса, 8

Славянск

Отделение трансфузиологии (бывшая станция переливания крови)

улица Университетская, 18

Житомир

Житомирский областной центр крови

ул. Кибальчича, 16

Ужгород

Закарпатская областная станция переливания крови

ул. Л. Толстого, 15

Запорожье

Запорожский областной центр службы крови

ул. Леонида Жаботинского, 32

Выделение трансфузиологии Коммунального учреждения “Запорожская областная клиническая больница” Запорожского областного совета

Ореховское шоссе, 10

Отделение трансфузиологии КНП “Городская больница №9” Запорожского Городского Совета

ул. Счастливая, 1

Отделение трансфузиологии с заготовкой крови КНП Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского Городского Совета

ул. Победы, 80

Ивано-Франковск

Прикарпатский областной центр службы крови

ул. С. Бандеры, 23

Кропивницкий

Кировоградская областная станция переливания крови

ул. Преображенская, 88

Донецкая область

Северодонецк

Северодонецка областная станция переливания крови

ул. Сметанина, 5

Старобельск

Старобельская центральная районная больница

ул. Кирова, 67

Новопсков

Отделение трансфузиологии Новопсковской РТМО

ул. Украинский 114

Лисичанск

КНП “Лисичанская многопрофильная больница”

пр. Победы 134

Сватово

Сватовская многопрофильная больница

пров. Промышленный, 11

Рубежное

КНП “Рубежанская центральная городская больница” Рубежанского городского совета

ул. Студенческая, 19

Новоайдар

КНП “Новоайдарская многопрофильная больница” Новоайдарского районного совета

ул. Независимости, 20

Львов

Львовский областной центр службы крови

ул. Пекарская, 65

Отделение трансфузиологии Львовского военно-медицинского клинического центра

Лычаковская, 26

Львовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи

ул. Миколайчука, 9

Станция переливания крови Львовской железной дороги

ул. Ивана Огиенко, 5

Николаев

Николаевская областная станция переливания крови

пров. Радио, 2

Николаевская центральная районная больница

ул. Почтовая, 118

Одесская областная станция переливания крови

пров. Бисквитный, 2

Одесская областная клиническая больница

ул. Академика Заболотного, 32а

Одесский областной клинический медицинский центр

ул. Судостроительная, 1

Одесская городская клиническая больница №11

Ул. Академика Воробьева 5г

Одесская областная детская клиническая больница

ул. Академика Воробьева, 3

Полтава

Полтавская областная станция переливания крови

ул. Шевченко, 23

Отделение переливания крови 1-й городской клинической больницы

ул.Энгельса, 27а

Ровно

Ровенский областной центр службы крови

ул. С. Бандеры, 31

Отделение трансфузиологии Ровенской областной клинической больницы

улица Киевская, 78

КНП “Городская больница №2” Ровенского городского совета

ул. Александра Олеся, 13

ПВО КП “Ровенский областной кожно-венерологический диспансер” РОР

ул. Пересопницкая, 7

КНП Ровенская центральная городская больница РМР

ул. Николая Карнаухова, 25 А

КП Областной перинатальный центр Ровенского областного совета

ул. Мицкевича, 30

КНП Роддом РМР

ул. Медицинская, 7

КП Ровенский областной фтизиопульмонологический медицинский центр РОР

ул. Дворецкая, 108

КП Ровенская областная детская больница Ровенского областного совета

ул. Киевская, 60

КП Ровенский областной противоопухолевый центр Ровенского областного совета

ул. Александра Олеся 12

Шостка

Шосткинская районная больница, отделение трансфузиологии

ул. Прорезная, 12а

Сумы

Сумской областной центр службы крови

переулок Гражданский, 2

Тернополь

Тернопольский областной центр службы крови

ул. Клиническая, 8

Центр крови не предоставляет информацию о запасах.

Харьков

Харьковский областной центр службы крови

ул. Клочковская, 366

Центр крови не предоставляет информацию о запасах.

Харьковская городская многопрофильная больница №18

ул. Краснодарская 104

Херсон

Херсонский областной центр службы крови

Николаевское шоссе, 7

Хмельницкий

Хмельницкий областной центр службы крови

ул. Г. Сковороды, 29

КП “Хмельницкая городская больница” Хмельницкого городского Совета

переул. Проскуровский,1

Хмельницкая Центральная районная больница

ул. Львовское шоссе, 1

Хмельницкий городской перинатальный центр

ул. Хотовицкого, 6

КНП “Хмельницкая Областная больница” ХОР

ул. Пилотская, 1

КНП “Хмельницкий областной противоопухолевый центр”

ул. Пилотская, 1

Черкассы

Коммунальное заведение Черкасская областная больница Черкасского областного совета

ул. Менделеева, 3

Третья Черкасская Городская больница скорой медицинской помощи

ул. Розы Люксембург, 210

КНП Черкасский областной кардиоцентр

ул. Мечникова, 25

Черновцы

Черновицкий областной центр службы крови

ул. Украинская, 36

Роддом №2 г. Черновцы

ул. Ровенская, 8

Центр крови не предоставляет информацию о запасах.

Роддом №1 г. Черновцы

ул. Главная, 129

Чернигов

Черниговский областной центр крови

ул. Пирогова, 13

Более подробную информацию и адреса пунктов переливания крови можно найти на сайте Donor.ua в разделе https://donor.ua/centers