Причиной дефицита закупленных за счет госбюджета лекарственных средств, возникшего в конце 2022 года в онкоцентрах, могут быть некорректно поданные заявки на закупки. Об этом заявил в одном из интервью министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Кризис возник с некоторыми онкопрепаратами в стране, потому что ГП Медицинские закупки Украины (Минздрав) закупило препараты по тем заказам, которые были собраны из регионов, и оно спланировало график поставок так, чтобы не наслаивались остатки с приходом, — объяснил Ляшко.

По его словам, онкологические центры в последний момент начали менять количество, когда пациенты уже начали говорить о нехватке лекарственных средств.

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Министр отметил, что в декабре 2022 года правительство приняло решение о пилотном запуске системы e-Stock, которая обязывает всех четко и качественно вносить остатки препаратов.

Отмечается, что цель пилота – протестировать и в случае необходимости доработать функционал сбора потребностей в лекарствах и медизделиях, чтобы в дальнейшем он покрывал все медицинские товары, которые закупает Украина.

Фото: Минздрав