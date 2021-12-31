Британские исследователи планируют более подробно изучить использование стероида дексаметазона для лечения больных коронавирусом.

В частности, речь идет о применении большей дозы препарата.

Исследования и опыт лечения больных уже показали, что ежедневная доза дексаметазона 6 мг, которая используется для уменьшения воспаления при таких заболеваниях, как артрит, снижает уровень смертности примерно на треть среди тяжелобольных Covid-19 в больницах.

Специалисты планируют применять большую дозу дексаметазона 20 мг один раз в день в течение пяти дней, а затем 10 мг один раз в день в течение следующих пяти дней. Это лечение они сравнят с уже традиционным — меньшей дозой в течение 10 дней.

— Учитывая, насколько быстро распространяется вариант Омикрон, мы можем ожидать, что в ближайшее время мы увидим пациентов, госпитализированных с тяжелым Covid-19, — сказал профессор Оксфордского университета, соруководитель исследования Питер Хорби.

За два года борьбы с пандемией специалисты наработали методы борьбы с вирусом, в том числе применяли дексаметазон. Однако их нужно постоянно совершенствовать из-за новых штаммов.

Источник: Pharmacy Business