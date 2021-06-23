В мире распространяется новый штамм коронавируса, производный от индийского варианта (Дельта), который спровоцировал существенное ухудшение эпидситуации в Индии весной 2021 года и сейчас обнаружен в Европе.

Этот вариант вируса назвали Дельта плюс или непальский, поскольку впервые его выявили у людей, которые путешествовали из Непала в Японию.

Однако пока ученым не удалось установить, действительно ли он появился именно в этой стране или был завезен извне.

По прогнозам исследователей, мутация вызывает опасение из-за вероятной способности быстрее распространяться. Также она может быть устойчивой к уже разработанным вакцинам против коронавируса. Специалистам уже удалось установить, что так называемый “коктейль” моноклональных антител не справляется с ней.

Информацию о штамме Дельта плюс уже внесли в список Всемирной организации здравоохранения, его обозначили как вариант, который вызывает особое беспокойство.

В то же время вариант вируса уже обнаружили в Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польше, Индии, Непале и России.

В Украине его пока не зафиксировали, как и индийский штамм (Дельта).

Источник: Hindustan Times