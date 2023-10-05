Закрытие родильных домов и акушерских отделений в больницах вызвало дискуссию о последствиях резкого падения рождаемости в Китае.

Демографическая ситуация Поднебесной

В этом году Индия официально опередила Китай. Уровень рождаемости Поднебесной упал до рекордно низкого уровня в 2022 году: тогда на свет появилось лишь 9,56 млн детей, что почти на 10% меньше, чем в 2021 году.

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Лидеры Китая четко осознают проблемы, вызванные старением нации и принимают меры для повышения рождаемости.

Политика одного ребенка

Демографический спад объясняется политикой одного ребенка, которую китайские власти внедряли с 1960 по 2015 год. Она ограничивала количество детей в семьях и предусматривала суровые штрафы для нарушителей.

Кроме того, на спад рождаемости повлияли другие факторы — значительные расходы на образование и дополнительные требования к обучению.

Политика одного ребенка была отменена в 2016 году, с тех пор семьям разрешено иметь до трех детей.

Провинция Сычуань вообще отменила ограничения. Некоторые местные органы власти предлагают денежные субсидии на второго и третьего ребенка.

Однако это не очень помогает, ведь молодежь все чаще откладывает или вообще отказывается иметь детей. С 2016 года количество новорожденных уменьшилось почти вдвое.

Неутешительные прогнозы

Недавнее закрытие роддомов и сокращение акушерских отделений в больницах в разных уголках страны официально не связывают со снижением рождаемости. Но факты свидетельствуют о другом.

— В прошлом у нас было по 10 родов ежедневно, а теперь если один в день, то это замечательно, — сообщил акушер больницы матери и ребенка в Харбине.

В статье, опубликованной на NetEase, пользователь прокомментировал, что это означает лишь одно — женщины не хотят беременеть, количество новорожденных уменьшается, ситуация не оптимистична.

В этом году Индия официально опередила Китай и стала самой густонаселенной страной мира.