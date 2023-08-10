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Древесина уже начала гнить: в Ровно спасли пациента, который 10 лет проходил с занозой в носу

10 августа 2023, 11:59
Валентина Андрейко журналіст
операція

52-летнему пациенту пришлось делать операцию в два этапа, потому что диагноз был слишком тяжелый — хронический левосторонний гнойно-гиперпластический риносинуит, инородное тело носоглотки с проникновением в левую орбиту и левую верхнечелюстную пазуху, проникающая рана глазницы слева с наличием инородного тела, прогрессирующая офтальмоплегия слева.

Мужчину в Центр микрохирургии уха и сурдоневрологии Ривненской областной клинической больницы имени Юрия Семенюка доставили в тяжелом состоянии. Деревянные щепки и заноза в носоглотке уже начали гнить.

Учитывая все имеющиеся данные, врачи приняли решение проводить хирургическое вмешательство в два этапа. Сначала — гайморотомию слева с удалением деревянных щепок и санацию очага инфекции.

А уже на втором этапе — удаление инородного тела носоглотки — деревянной занозы.

Хирурги Наталья Данилюк, Елена Гавриш и Алексей Гальмиз говорят, что уже на операционном столе заметили улучшение со стороны левого глаза пациента, который до операции неестественно выпирал из орбиты.

Во время второго этапа операции пришлось поднимать мягкое небо и доставать деревянную занозу, которая 10 лет сидела в носоглотке.

История болезни 52-летнего хмельничанина непростая. 10 лет назад пациент получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму — на него упало дерево.

После лечения мужчина выздоровел и не испытывал никаких неприятных ощущений.

Однако, недавно он упал с велосипеда, и после этого у него началось воспаление глаза. Он очень увеличился, начал выпирать и сильно болел.

Сначала мужчина лечился у хмельницких офтальмологов, но улучшения не было. Тогда родственники отвезли его на консультацию в Ривненскую областную клиническую больницу.

На КТ специалисты и увидели инородное тело в носоглотке, которое находилось вплотную к орбите глаза.

После двух операций пациент чувствует себя хорошо, врачи наблюдают положительную динамику.

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Источник и фото: Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка

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