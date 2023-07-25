Дерматовенерологическая гвардия Украины запустила веб-приложение Derm Guard, в котором военные и их семьи могут получить бесплатную врачебную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Из-за условий, в которых находятся герои на передовой, проблемы, связанные с постоянным ношением берцев, количество воинов с так называемой “траншейной стопой”, псориазом, витилиго и аллергией постоянно увеличивается, — говорится в сообщении.

Как это работает. Военным достаточно зайти на сайт, заполнить короткую форму, добавить в нее несколько фотографий пораженного участка и нажать кнопку Отправить. В течение 12-24 часов врачи подготовят развернутый ответ с диагнозом и схемой лечения.

Те пациенты, которые нуждаются в медикаментозной помощи, имеют возможность бесплатно получить все необходимые лекарства от Derm Guard.

Также любой военный или член его семьи может отправиться в одно из сотрудничающих с проектом медучреждений для прохождения лечения офлайн. При этом все услуги будут предоставляться бесплатно.

Представители Derm Guard заканчивают комплектование так называемого подологического кита – набора лекарственных препаратов для лечения и профилактики заболеваний ног.