Государство будет закупать лекарства от спинальной мышечной атрофии.

Лекарство будут получать пациенты, отвечающие определенным критериям, а также по результатам программы расширенного неонатального скрининга, позволяющего выявлять заболевания у новорожденных.

Рисдиплам – чрезвычайно дорогое лекарство, которое может обеспечить полноценную жизнь людям с этим редким генетическим заболеванием.

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Также сегодня был окончательно утвержден перечень еще восьми лекарственных средств, закупаемых государством для безвозмездного лечения пациентов.

Кроме того, Минздраву удалось провести эффективные переговоры с производителями по стоимости лекарственных средств и добиться существенной экономии средств государственного бюджета.

В Программе медицинских гарантий 2022 для украинцев с хронической болезнью почек или почечной недостаточностью предусмотрено бесплатное лечение методом гемодиализа в амбулаторных условиях.

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Чтобы начать амбулаторное лечение методом гемодиализа, необходимо направление от нефролога после установления соответствующего диагноза.