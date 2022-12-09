Государство будет закупать лекарства от спинальной мышечной атрофии.
Лекарство будут получать пациенты, отвечающие определенным критериям, а также по результатам программы расширенного неонатального скрининга, позволяющего выявлять заболевания у новорожденных.
Рисдиплам – чрезвычайно дорогое лекарство, которое может обеспечить полноценную жизнь людям с этим редким генетическим заболеванием.
Также сегодня был окончательно утвержден перечень еще восьми лекарственных средств, закупаемых государством для безвозмездного лечения пациентов.
Кроме того, Минздраву удалось провести эффективные переговоры с производителями по стоимости лекарственных средств и добиться существенной экономии средств государственного бюджета.
В Программе медицинских гарантий 2022 для украинцев с хронической болезнью почек или почечной недостаточностью предусмотрено бесплатное лечение методом гемодиализа в амбулаторных условиях.
Чтобы начать амбулаторное лечение методом гемодиализа, необходимо направление от нефролога после установления соответствующего диагноза.