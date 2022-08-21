Ученые Северо-Западного университета США нашли способ нейтрализации вредных для нашего здоровья бытовых химикатов с помощью обычной каустической соды, которая есть практически в каждом доме.
Отмечается, что опасная бытовая химия содержатся в косметике, одноразовой посуде, посуде с антипригарным покрытием, лекарствах.
Сообщается, что речь идет о перфторалкильных и полифторалкильных веществах (PFAS), влияние которых ученые связывают с серьезными рисками для здоровья, включая рак и врожденные дефекты.
Существующие методы уничтожения PFAS, например, с помощью сжигания, оказались дорогостоящими, поскольку требуют чрезвычайно высоких температур.
Исследовательская группа нашла новый механизм расщепления PFAS с помощью обычного химического вещества гидроксида натрия. И это — каустическая сода, самая распространенная в мире щелочь.
Отмечается, что сода способна заставить PFAS начать распадаться на безвредные вещества.
Результаты впечатляют тем, насколько простым оказалось решение. Это может стать настоящим прорывом в нейтрализации вредной для здоровья бытовой химии, уверены исследователи.