Ученые Северо-Западного университета США нашли способ нейтрализации вредных для нашего здоровья бытовых химикатов с помощью обычной каустической соды, которая есть практически в каждом доме.

Отмечается, что опасная бытовая химия содержатся в косметике, одноразовой посуде, посуде с антипригарным покрытием, лекарствах.

Сообщается, что речь идет о перфторалкильных и полифторалкильных веществах (PFAS), влияние которых ученые связывают с серьезными рисками для здоровья, включая рак и врожденные дефекты.

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Существующие методы уничтожения PFAS, например, с помощью сжигания, оказались дорогостоящими, поскольку требуют чрезвычайно высоких температур.

Исследовательская группа нашла новый механизм расщепления PFAS с помощью обычного химического вещества гидроксида натрия. И это — каустическая сода, самая распространенная в мире щелочь.

Отмечается, что сода способна заставить PFAS начать распадаться на безвредные вещества.

Результаты впечатляют тем, насколько простым оказалось решение. Это может стать настоящим прорывом в нейтрализации вредной для здоровья бытовой химии, уверены исследователи.