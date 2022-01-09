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Десятки японцев окунулись в ледяную воду с молитвой за прекращение пандемии коронавируса

9 января 2022, 21:53
Абрамова Юлия редактор ленты
Десятки японцев окунулись в ледяную воду с молитвой за прекращение пандемии коронавируса
Источник: Getty Images

Десятки верующих, одетых только в набедренные повязки и халаты, с масками на лицах, погрузились в ледяную воду в рамках традиционного ритуала в Токио в воскресенье, во время которого они также молились о прекращении пандемии.

Женщины и мужчины пели, хлопали и молились перед купанием в ледяной воде в храме Теппоу-зу Инари.

Подобные сцены состоялись в прошлом году во время традиционного мероприятия, которое сократили из-за текущей ситуации с коронавирусом.

Ритуал состоялся в самый холодный месяц в Токио.

Известный в Японии как Мисоги, ритуал предполагает омовение всего тела ледяной водой с целью очищения.

Как сообщалось, в мире 9 января количество больных Covid-19 составляло 306 087 831 человека. При этом 259 010 320 человек выздоровели, 5 502 823 пациента скончались.

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Теги
Коронавирус Covid-19 , Япония
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