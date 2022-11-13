Команда ученых швейцарской исследовательской группы NeuroRestore нашла метод, как поставить на ноги людей, которые страдают хроническими параличами, полученными вследствие травмы.

Как объяснили ученые, речь идет о сочетании электростимуляции и интенсивной физиотерапии. С помощью этого метода удалось восстановить способность ходить у девяти человек с хроническими травмами позвоночника.

Сообщается, что изначально были определены точные группы нервных клеток, которые стимулировались хирургически имплантированным нейромедиатором. Этот подход был проверен сначала на мышах, а потом на добровольцах.

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В описании научной работы речь идет о том, что нервные клетки, которые отвечают за ходьбу, размещаются в отделе спинного мозга в нижней части спины.

Травмы спинного мозга могут прервать цепочку сигналов от мозга, приводя к параличу, даже если эти специфические поясничные нейроны не повреждены.

Предыдущие исследования уже показали, что лечить такой паралич способна электрическая стимуляция, но было непонятно как именно. Но теперь ученые опробовали технологию под названием эпидуральная электрическая стимуляция.

Отмечается, что все пациенты также прошли процесс интенсивной реабилитации посредством роботизированной системы поддержки, которая помогала при движении по разным направлениям.

Пациенты проходили стимуляцию и реабилитацию 4-5 раз в неделю в течение пяти месяцев. За это время все участники исследования смогли сделать шаги с помощью ходунков, резюмируют ученые.

Источник: Nature