В Днепре нацгвардейцы, которые пострадали в результате расстрела на заводе Южмаш, уже идут на поправку.

Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И.Мечникова Сергей Рыженко во время брифинга 7 февраля.

По его словам, раненые ребята уже чувствуют себя лучше и готовятся к выписке из больницы. А 22-летняя Жанна, которая была в самом тяжелом состоянии среди всех раненых, еще находится в больнице.

Рыженко напомнил, что в теле девушки было три пули. Ее кишечник разбила одна из них, от позвонков остались обломки.

— Когда она шла на операцию, риск был таков, что мы не знали, чем все это закончится. Во время второй операции было очень сложно, потому что надо было выводить стому. Соединить кишечник почти не было никакой возможности, — отметил врач.

Он утверждает, что сейчас Жанна имеет румянец, уже хочет встать с постели, чтобы заняться спортом, личной жизнью.

— Хочу поблагодарить всех врачей и медсестер, которые сделали все возможное, чтобы эта девочка получила шанс на жизнь. А ребята уже готовятся к выписке, — добавил Рыженко.

27 января в Днепре 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более людей, совершенное с особой жестокостью). А также относительно служебной халатности руководства Нацгвардии.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Скриншот из сюжета Фактов ICTV