На заседания Кабмина приняты два документа, которые позволят обеспечить людей медицинскими изделиями за счет Государственного бюджета Украины.

Речь идет о постановлениях О внесении изменений в постановление КМУ от 28 июля 2021 №854 и О внесении изменений в некоторые постановления КМУ о реимбурсации медицинских изделий по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

— Расширение программы реимбурсации позволяет пациентам получить критические препараты абсолютно бесплатно. А теперь стартует и возмещение медицинских изделий, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Минздрав сообщил эту новость с оговоркой, что на первом этапе реимбурсация (возмещение стоимости за счет государственного бюджета) будет касаться тест-полосок для измерения сахара в крови только для пациентов с заболеванием диабетом I типа.

Речь идет о 108 867 инсулинозависимых украинцах.

Ожидается, что получить тест-полоски можно будет по назначению (рецепту врача) уже осенью.

Врач, в соответствии с категорией пациента (дети, взрослые, беременные), будет определять количество полосок, необходимое пациенту на месяц.