Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Диагностика рака матки: британцы создали новый метод, работающий быстро и безболезненно

31 августа 2022, 18:18
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
женщина и врач
Источник: Depositphotos

Исследователи из UCL и Университета Инсбрука разработали новый ПЦР-тест, идентифицирующий женщин с раком матки по образцу, взятому из шейки матки или влагалища.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Oncology, тест точнее современных методов, и одинаково эффективен для всех женщин.

Есть надежда, что исследование ускорит диагностику рака матки и уменьшит потребность в более инвазивных и часто болезненных диагностических процедурах, таких как гистероскопия.

Сейчас смотрят

Новый тест под названием WIDTM-qEC исследует три участка ДНК, которые демонстрируют разные уровни метилирования, типа модификация поверх ДНК у больных раком или без него. Уровень метилирования ДНК измеряется методом ПЦР, относительно недорогим и регулярно используемым в клинических диагностических лабораториях, например, для выявления коронавируса.

Чтобы оценить надежность теста, исследователи использовали 1 288 образцов скрининга шейки матки от женщин как с раком матки, так и без него, собранных большой группой исследователей в Европе.

Тест успешно обнаружил все восемь случаев рака матки среди 63 женщин, имевших кровотечения в постменопаузе.

Кроме того, лишь несколько женщин без рака получили ложноположительный результат (менее 11% женщин без рака матки), что делает тест более специфическим, чем трансвагинальное ультразвуковое исследование.

Тест WIDTM-qEC дал надежные результаты как в случае, когда образец принимал медицинский работник, так и в случае самостоятельного забора с помощью вагинального тампона. Самостоятельный забор может ускорить обнаружение, уменьшив потребность записываться к врачу и посещать его.

– Для нас было критически важно, чтобы в этом исследовании были рассмотрены все проблемы, связанные с современными методами выявления рака матки, – сказал профессор Вишвендтер. – Самое важное то, что с помощью нашего теста гораздо меньшему количеству женщин с аномальным кровотечением придется проходить инвазивные диагностические процедуры. Наш тест не зависит от оператора, и результаты можно быстро получить, уменьшая волнение.

Читайте также:
онкологіяДля безнадежных пациентов: ученые Британии о новом методе лечения рака

Рак матки — четвертый по распространенности рак у женщин в Соединенном Королевстве и самый распространенный из пяти гинекологических видов рака, причем ежегодно в Великобритании диагностируют более 9,7 тыс. больных.

Источник
MedicalXpress
Теги
Лечение рака
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь