Исследователи из UCL и Университета Инсбрука разработали новый ПЦР-тест, идентифицирующий женщин с раком матки по образцу, взятому из шейки матки или влагалища.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Oncology, тест точнее современных методов, и одинаково эффективен для всех женщин.

Есть надежда, что исследование ускорит диагностику рака матки и уменьшит потребность в более инвазивных и часто болезненных диагностических процедурах, таких как гистероскопия.

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Новый тест под названием WIDTM-qEC исследует три участка ДНК, которые демонстрируют разные уровни метилирования, типа модификация поверх ДНК у больных раком или без него. Уровень метилирования ДНК измеряется методом ПЦР, относительно недорогим и регулярно используемым в клинических диагностических лабораториях, например, для выявления коронавируса.

Чтобы оценить надежность теста, исследователи использовали 1 288 образцов скрининга шейки матки от женщин как с раком матки, так и без него, собранных большой группой исследователей в Европе.

Тест успешно обнаружил все восемь случаев рака матки среди 63 женщин, имевших кровотечения в постменопаузе.

Кроме того, лишь несколько женщин без рака получили ложноположительный результат (менее 11% женщин без рака матки), что делает тест более специфическим, чем трансвагинальное ультразвуковое исследование.

Тест WIDTM-qEC дал надежные результаты как в случае, когда образец принимал медицинский работник, так и в случае самостоятельного забора с помощью вагинального тампона. Самостоятельный забор может ускорить обнаружение, уменьшив потребность записываться к врачу и посещать его.

– Для нас было критически важно, чтобы в этом исследовании были рассмотрены все проблемы, связанные с современными методами выявления рака матки, – сказал профессор Вишвендтер. – Самое важное то, что с помощью нашего теста гораздо меньшему количеству женщин с аномальным кровотечением придется проходить инвазивные диагностические процедуры. Наш тест не зависит от оператора, и результаты можно быстро получить, уменьшая волнение.

Рак матки — четвертый по распространенности рак у женщин в Соединенном Королевстве и самый распространенный из пяти гинекологических видов рака, причем ежегодно в Великобритании диагностируют более 9,7 тыс. больных.