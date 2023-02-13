В результате землетрясения, которое произошло неделю назад в Турции и Сирии, погибли тысячи человек. Но среди отчаяния и потерь случились удивительные истории спасения.

27 января Некла Камуз родила сына и назвала его Ягиз, что означает храбрый.

Когда маленькому исполнилось 10 дней, произошло ужасное: от подземных толчков дом, в котром жила семья на втором этаже, разрушился, накрыв жильцов.

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Женщина с младенцем оказалась на первом этаже, а на ее мужа со старшим сыном упала шкаф. Это последнее, что она видела.

— Землетрясение усиливалось, обвалилась стена, комната тряслась, а здание меняло свое положение. Когда все остановилось, я звала их, но ответа не последовало, — рассказала Некла.

33-летняя женщина обнаружила, что лежит с ребенком на груди. Упавший рядом шкаф спас их жизнь, не дав большой бетонной плите раздавить их.

В таком состоянии мать и ребенок пролежали около четырех дней.

Вокруг ничего не было видно, кроме черной кромешной тьмы. Чтобы понять, что происходит, ей пришлось полагаться на другие органы чувств.

Она сразу заметила, что Ягиз дышит, и очень обрадовалась. Из-за пыли было тяжело дышать, но она постепенно осела. Было ощущение, что она лежит на детских игрушках, но устроиться поудобнее возможности не было.

Вдали звучали голоса. Некла пыталась звать на помощь. Когда это не сработало, она взяла мелкие обломки и стучала ими по шкафу, надеясь, что так ее услышат. Но ответа не последовало. Некла поняла, что их, возможно, не найдут.

В темноте под обломками женщина потеряла чувство времени, но нужно было ухаживать за Ягизом. К счастью, Некла могла кормить его грудью.

Без воды и еды женщина тщетно пыталась пить собственное грудное молоко.

Над головой звучали шаги и голоса, но где-то далеко. Тогда она решила экономить силы и молчать, пока не услышит звуки рядом.

Она постоянно думала о своей семье — о маленьком Ягизе, о муже и их старшем сыне, потерявшихся где-то в развалинах.

Надежду на спасение давало только присутствие Ягиза.

Мальчик почти постоянно спал, а когда просыпался и начинал плакать, она молча кормила его, пока он не успокаивался.

Так прошло почти четыре дня. Вдруг Некла услышала лай собак. Она подумала, что ей это, может быть, снится. Потом раздались человеческие голоса.

— С тобой все в порядке? Если так, постучи один раз, — крикнул кто-то. – Из какой ты квартиры?

Темноту прорезал свет фонаря.

Их нашли!

Когда спасатели спросили о возрасте Ягиза, Некла растерялась. Она знала только, что когда произошло землетрясение, ему было 10 дней.

В больнице Некла узнала, что ее муж и старший сын Игит Керим спасены, но получили серьезные травмы ног, поэтому их перевели в другую больницу в провинции Адана.

Примечательно, что Некла и Ягиз не получили серьезных телесных повреждений. Их продержали в больнице 24 часа и выписали.

Дом Неклы полностью разрушен, возвращаться ей некуда. Живет Некла с Ягизом в палатке с другими людьми. Все они лишились жилья.

Некла говорит, что своим спасением обязана Ягизу.

— Думаю, если бы у моего ребенка не хватило сил, чтобы справиться с этим, я бы тоже не смогла, — объясняет она.

Некла общается с мужем и старшим сыном по телефону.

– Привет, воин! Как ты, сынок? – обращается Ирфан к крошечному Ягизу через экран.

А у Неклы единственная мечта, чтобы сын никогда больше не пережил ничего подобного. Он маленький и, наверное, не будет помнить, что с ним произошло.