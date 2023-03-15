Туроператоры Львова устроили прогулки по городу для раненых детей из Бахмута и их семей.

16-летний Никита и двухлетняя Лиза – пациенты Детской больницы Святого Николая. Их доставили во Львов эвакуационными поездами. У обоих минно-взрывные травмы.

Уже несколько месяцев они живут в медучреждении и ежедневно борются за возможность снова ходить.

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Чтобы добавить красок в их изуродованную войной жизнь, в промежутке между процедурами и занятиями со специалистами детям организовали экскурсию по самым красивым местам города.

Они собственными глазами увидели самые большие архитектурные достопримечательности Львова — площадь Рынок, Львовский национальный академический театр оперы и балета, памятник Тарасу Шевченко и многое другое.

Этот туристический выход настолько поразил маленьких пациентов, что даже несколько дней спустя они не прекращают делиться впечатлениями. Для этих детей даже такие короткие путешествия — это возможность хоть на несколько часов отвлечься от боли и ужасных воспоминаний и снова погрузиться в безмятежное детство.

Источник: 1ТМО Львова

Фото: 1ТМО Львова