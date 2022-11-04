С первых дней полномасштабной войны Минздрав Украины вместе с международными партнерами обеспечивают лечение в специализированных клиниках Европы тех граждан, которые пострадали в результате вооруженной агрессии РФ.

Медицинская эвакуация осуществляется с помощью международных партнеров: в рамках сотрудничества Минздрава и Еврокомиссии, при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правительства Польши.

Партнеры из БО Врачи без границ, БФ Медицинская миссия, транспортные бригады парамедиков из Польши, Германии, Испании, Италии осуществляют техническую работу: эвакуируют пострадавших украинцев автотранспортом в промежуточные аэропорты, при необходимости оперативно оказывают медицинскую помощь на этапе эвакуации и сопровождают пациентов. Коммуникацию с министерствами стран-членов ЕС осуществляет Минздрав Украины

Сейчас смотрят

Сначала подается запрос на эвакуацию, страны-члены ЕС предоставляют предложения. Далее Министерство контактирует со страной, принимающей пациентов, и согласовывает этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

Более 29 стран-партнеров принимают украинских пациентов: Польша, Германия, Норвегия, Франция, Финляндия, Ирландия, Италия, Дания, Швеция, Румыния, Люксембург, Бельгия, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Литва, Латвия, Чехия и другие. Также Минздрав сотрудничает с клиниками США и Канады. Налажено сотрудничество с международным сообществом детских онкологов и Глобальной инициативой детских онкологов St.Jude Hospital (США).

Алгоритм медицинской эвакуации по ссылке.

Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает семейный врач или лечащий врач стационара, руководствуясь приказом Минздрава №574 от 05.04.2022 г. Об утверждении Критериев направления граждан Украины для лечения за границу на период действия военного состояния и Перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих координацию направления граждан Украины для лечения за границу на период действия военного положения.

В зарубежные клиники направляются:

пациенты с травмами, требующие оказания третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (при ожогах);

дети с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи;

взрослые пациенты с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи;

дети с орфанными заболеваниями

Для получения возможности выехать на лечение нужно заполнить форму первичной учетной документации № 027/о. Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного. Ее заполняет врач учреждения здравоохранения, которое осуществляет координацию направления граждан Украины для лечения за границу.

Во время медицинской эвакуации пациенту нужно иметь с собой удостоверяющий личность документ — заграничный или внутренний паспорт. Также нужны выписки из истории болезни (в частности, для детей).

Однако подчеркиваем, что это не является обязательным требованием по состоянию на данный момент. Отсутствие тех или иных документов не является препятствием для вывоза тяжелораненого или онкобольного ребенка на лечение за границу.

Из-за постоянных военных действий, обстрелов и оккупации некоторых регионов Украины, многие люди не имеют или могли потерять связь с семейным врачом. Именно поэтому Минздрав напоминает еще одну дополнительную возможность подать соответствующую заявку на Программу медицинской эвакуации. Для этого на сайте Министерства здравоохранения Украины в разделе Гражданам следует заполнить соответствующую заявку.

Министерство верифицирует все данные и проверит информацию, и дальше вы получите обратную связь. Обычно подготовка пациента длится от 3-4 дней до 2 недель, Минздрав обеспечивает коммуникацию с клиниками и международными партнерами. Однако, каждый случай медицинской эвакуации требует отдельного подхода.

Для украинцев медицинская эвакуация – бесплатна. Транспортировка и лечение украинских граждан в рамках программы медэвакуации финансируется международными организациями, а также принимающими украинцев.

В течение восьми месяцев с начала полномасштабного вторжения удалось эвакуировать специализированным медицинским транспортом из разных регионов Украины в зарубежные клиники уже более 2000 украинцев.

Фото: Михаил Радуцкий