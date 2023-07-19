Всемирно известные отохирурги из Польши и Бельгии вместе с руководителем Клиники отоларингологии — хирургии головы и шеи львовского Охматдета Федором Юрочко работают вместе, чтобы подарить слух детям.

Операции проходят в рамках Программы слуховых имплантов, которая начала действовать в больнице.

Елизавета — одна из трех уже прооперированных ребятишек.

Она из двойни. Когда мама девочки через несколько месяцев после рождения увидела, что одна из девочек не реагирует на звуки, на шум, — сразу обратилась к врачам. И, оказалось, сделала это очень вовремя.

Тщательные диагностические исследования и расширенные скрининги показали, что у Елизаветы действительно есть проблемы со слухом.

Мама сразу начала поиск врачей, которые могли бы помочь дочери. Все пути вели в Охматдет.

От руководителя Клиники отоларингологии — хирургии головы и шеи Федора Юрочка узнала, что есть возможность кохлеарной имплантации. Это был большой шанс для девочки.

Сразу начали подготовку к операции. Сначала установили слуховые аппараты и еще три месяца с девочкой работал сурдопедагог — чтобы оценить эффективность слуховых аппаратов в конкретном случае.

Далее — необходимые обследования и консультации согласно европейским стандартам.

— Настоящие профессионалы оперировали. Это большое счастье. Кохлеарные импланты очень дорогие, а здесь все бесплатно, — рассказывает мама девочки Марьяна Федун.

Женщина вспоминает, что когда врачи вышли из операционной и сказали, что довольны операцией, что ребенок будет слышать, нахлынули безумные эмоции. И радость, и благодарность, и надежда.

Через месяц после оперативного вмешательства девочке подключили имплант, после которого ребенок смог услышать первые звуки в своей жизни.

Фото: Львовская областная клиническая больница Охматдет