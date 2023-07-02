Диетолог и сертифицированный специалист в области медицины образа жизни Рохини Баекал в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала, что темный шоколад, богатый какао-бобами, увеличивает продолжительность жизни и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

— Флавоноиды, растительные питательные вещества с защитными свойствами для сердца, содержатся во многих продуктах, но их много в сыром какао, которое используется для приготовления шоколада, — объяснила диетолог.

Рохини утверждает, что какао — отличный источник магния, железа, меди, марганца и антиоксидантов, которые уменьшают повреждение клеток.

По словам эксперта, одна порция какао-порошка содержит больше флавоноидных антиоксидантов, чем большинство людей потребляют за целый день при обычном питании.

— Чем выше процент какао, тем больше активных соединений, которые приносят пользу для здоровья, — говорит Баекал.

Это означает, что для того, чтобы получить массу преимуществ, следует употреблять темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов — от 70 до 90%.

Эксперт объяснила, что краткосрочные исследования также показывают, что потребление флаванола может улучшить чувствительность к инсулину, что может снизить риск диабета II типа.

— Существует значительная корреляция между потреблением какао и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, деменции, диабета II типа и общей смертностью, — говорит диетолог

Предполагается, что это связано с защитным характером антиоксидантов, содержащихся в какао, однако, безусловно, необходимы более масштабные исследования, резюмирует эксперт.

Источник: Express