Многие люди во всем мире не представляют свое утро без кофе. Однако если вы заметили, что такая привычка вас не бодрит, а наоборот, нервирует, возможно, кофе слишком много. Поэтому прислушайтесь к советам британского диетолога Майкла Мосли.

Влияние кофе на сердце и мозг

Врач приводит данные исследования, которое показывает, что кофе положительно влияет на функции мозга и сердечно-сосудистой системы, если пить не более трех чашек в день. Флаванолы и антиоксиданты, входящие в состав душистого напитка, не только улучшают здоровье мозга и сердца, но даже обладают противовоспалительным эффектом.

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Однако не следует пить кофе натощак после пробуждения или из-за проблем со сном — гормон стресса, кортизол, может повысить уровень сахара в крови.

Польза кофе

А вот чашка кофе за один час до тренировки поможет сохранить энергию и улучшить эффективность занятий. При аэробных упражнениях жир трансформируется в мышцы, а затем еще будет расщепляться в течение нескольких часов.

Когда не стоит пить кофе

Не следует пить кофе натощак после пробуждения или из-за проблем со сном — гормон стресса, кортизол, может повысить уровень сахара в крови.