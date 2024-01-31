В институте Амосова успешно прооперировали 33-летнего мужчину с редким пороком сердца — Синдромом Бланда-Уайта-Гарланда.

Этот недуг также называют синдром ALCAPA, он характеризуется аномальным отхождением левой коронарной артерии от легочной.

О болезни сердца Денис Панасюк из Одессы узнал, когда проходил ВВК. Ранее о ней мужчина даже не догадывался.

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Операция на сердце

В случае Дениса оказалось, что только переднемежжелудочковая артерия имела отход от легочной артерии, а огибающая артерия отходила обычно.

Отхождение было на достаточно большом расстоянии от аорты, куда нужно было пересаживать эту коронарную артерию.

Медики выбирали между прямой реплантацией (приживлением) и использованием операции Takeuchi.

Решение принимали прямо во время вмешательства. Все же, мужчине провели прямую реплантацию коронарной артерии.

Денис Панасюк успешно перенес операцию, чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы.

Денис возвращается домой к любимой жене и маленькой дочери. Он является инженером-инструктором и его важная работа ждет его.

Источник: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова

Фото: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова