В институте Амосова успешно прооперировали 33-летнего мужчину с редким пороком сердца — Синдромом Бланда-Уайта-Гарланда.
Этот недуг также называют синдром ALCAPA, он характеризуется аномальным отхождением левой коронарной артерии от легочной.
О болезни сердца Денис Панасюк из Одессы узнал, когда проходил ВВК. Ранее о ней мужчина даже не догадывался.
Операция на сердце
В случае Дениса оказалось, что только переднемежжелудочковая артерия имела отход от легочной артерии, а огибающая артерия отходила обычно.
Отхождение было на достаточно большом расстоянии от аорты, куда нужно было пересаживать эту коронарную артерию.
Медики выбирали между прямой реплантацией (приживлением) и использованием операции Takeuchi.
Решение принимали прямо во время вмешательства. Все же, мужчине провели прямую реплантацию коронарной артерии.
Денис Панасюк успешно перенес операцию, чувствует себя хорошо и уже выписался из больницы.
Денис возвращается домой к любимой жене и маленькой дочери. Он является инженером-инструктором и его важная работа ждет его.
Источник: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова
Фото: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова