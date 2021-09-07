Украина получила $35,8 млн для борьбы с коронавирусом, а также ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Средства поступили от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

— Средства гранта будут направлены на первоочередные нужды в борьбе с коронавирусной болезнью, ВИЧ-инфекцией и туберкулезом и устранение препатствий к услугам в сфере здравоохранения, которые создала эта пандемия, — сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

На эти средства страна планирует приобрести средства индивидуальной защиты.

Кроме того, в планах — увеличить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения, таких как национальные сети лабораторий, цепи поставок.

Из-за распространения коронавируса в мире, роста числа больных, в том числе тех, кто нуждаются в госпитализации, возросла нагрузка на медицинскую систему страны. Из-за этого появилась потребность в дополнительном финансировании.

Кроме того, страна должна договариваться о поставках вакцин от коронавируса, чтобы продолжать проводить кампанию по вакцинации.