Национальная система медицины катастроф Украины получила 30 новых эвакуационных автомобилей на базе внедорожников Toyota Land Cruiser J78. Их передала в рамках гуманитарной инициативы Швейцарская благотворительная ассоциация Free Ukraine.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что речь идет об уникальных полноприводных внедорожниках Toyota Land Cruiser J78, которые предназначены для работы в сложных условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой.

— Они просты в техническом обслуживании, имеют большой топливный бак, из-за чего не нуждаются в дозаправке в пределах 1 000 км. У машин дизельные двигатели, высокий клиренс, к тому же у них отсутствует сложная электроника, — говорится в сообщении.

Стало известно, что всего до конца года в рамках гуманитарной инициативы по развитию национальной системы медицины катастроф Министерству здравоохранения Украины будут переданы 100 новых эвакуационных и скорых автомобилей.

Фото: Минздрав