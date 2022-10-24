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Для медицины катастроф: Швейцария передала Украине 30 уникальных внедорожников

24 октября 2022, 10:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
позашляховик

Национальная система медицины катастроф Украины получила 30 новых эвакуационных автомобилей на базе внедорожников Toyota Land Cruiser J78. Их передала в рамках гуманитарной инициативы Швейцарская благотворительная ассоциация Free Ukraine.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что речь идет об уникальных полноприводных внедорожниках Toyota Land Cruiser J78, которые предназначены для работы в сложных условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой. 

— Они просты в техническом обслуживании, имеют большой топливный бак, из-за чего не нуждаются в дозаправке в пределах 1 000 км. У машин дизельные двигатели, высокий клиренс, к тому же у них отсутствует сложная электроника, — говорится в сообщении.

Стало известно, что всего до конца года в рамках гуманитарной инициативы по развитию национальной системы медицины катастроф Министерству здравоохранения Украины будут переданы 100 новых эвакуационных и скорых автомобилей.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
гуманітарка МОЗ Украины Швейцария швидка допомога
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