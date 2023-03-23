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Для операций в полевых условиях: Наев передал военному госпиталю уникальные портативные системы

23 марта 2023, 08:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
системи від Наєва

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев передал в военный госпиталь, который выполняет задачи в Северной операционной зоне, уникальные портативные инновационные системы Surgi Box для проведения неотложных хирургических операций в полевых условиях.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, медперсоналу госпиталя передано 38 таких комплектов.

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Это оборудование помогает экономить время для обработки операционного поля в условиях агрессивной среды, например, в подвалах, в палатках, во время перевозки санитарным транспортом.

Другими словами, Surgi Box помогут повысить шансы для сохранения жизни раненого там, где нельзя оказать квалифицированную помощь в условиях операционной.

Инновационные переносные системы переданы командованию Объединенных Сил ВС Украины американской неправительственной организацией при содействии благотворительного фонда Защитить будущее.

Источник: Оперативное командование

Теги
Война в Украине Медики Операция
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