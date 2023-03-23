Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев передал в военный госпиталь, который выполняет задачи в Северной операционной зоне, уникальные портативные инновационные системы Surgi Box для проведения неотложных хирургических операций в полевых условиях.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, медперсоналу госпиталя передано 38 таких комплектов.

Сейчас смотрят

Это оборудование помогает экономить время для обработки операционного поля в условиях агрессивной среды, например, в подвалах, в палатках, во время перевозки санитарным транспортом.

Другими словами, Surgi Box помогут повысить шансы для сохранения жизни раненого там, где нельзя оказать квалифицированную помощь в условиях операционной.

Инновационные переносные системы переданы командованию Объединенных Сил ВС Украины американской неправительственной организацией при содействии благотворительного фонда Защитить будущее.

Источник: Оперативное командование