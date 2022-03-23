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Для тех, кто в горячих точках: Виктор Ляшко передал медикам первую часть бронежилетов

23 марта 2022, 18:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко передал первую часть бронежилетов работникам экстренной медицинской помощи, которые несмотря на смертельную опасность, под пулями, спасают украинцев на границе зоны активных боевых действий.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Война изменила жизнь каждого из нас. Война изменила все: планы, приоритеты, мнения. Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников, — написал министр.

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От отметил, что вынужден это делать из-за действий российских террористов, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шестерых медицинских работников.

Работаем, выстоим, победим, призвал Виктор Ляшко.

Источник: Виктор Ляшко

Теги
Війна в Україні , Віктор Ляшко , Медики
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