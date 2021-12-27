В 2022 году в Украине планируют расширить спектр медицинских услуг, которые граждане смогут получать бесплатно в больницах.

О деталях рассказала в эфире одного из телеканалов Лилия Гудзь – директор департамента коммуникаций НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины).

Она отметила, что на Программу медицинских гарантий (ПМГ) в государственном бюджете на 2022 год заложено на 33 млрд грн больше (по сравнению с текущим годом). В общей сложности на эту программу выделят 157,3 млрд грн.

Это позволит увеличить количество бесплатных услуг для украинских пациентов в рамках ПМГ.

Как объяснила Лилия Гудзь, украинцы сейчас имеют право на бесплатное получение базовых обследований, лечение, анализы, а также хирургические вмешательства.

Нововведением 2022 года станут так называемые стационарозамещающие формы лечения. В частности, для украинцев хотят ввести услугу под названием Хирургия одного дня. Речь идет о том, чтобы отпускать пациента домой после несложной операции (не оставляя его в стационаре).

Будет фиксированный перечень небольших хирургических вмешательств, после которых пациент не будет нуждаться в стационарном лечении.

– Это делается для того, чтобы больница не держала человека больше, чем нужно, а делала вмешательство, получала за это средства и отпускала человека домой, если с ним все в порядке, – отметила Лилия Гудзь.

Кроме того, в следующем году собираются расширить программу Доступные лекарства. В нее хотят включить препараты для лечения хронического обструктивного заболевания легких, а также болезни Паркинсона.

– Это бесплатные лекарства, или с небольшой доплатой, которые пациент может получить. Добавляются еще два заболевания… Электронный рецепт на них можно будет получить и забрать лекарство бесплатно в аптеке, — подчеркнула Гудзь.

Ключевое же внимание в 2022 году в рамках Программы медицинских гарантий по-прежнему сосредоточат на заболеваниях, которые являются основными причинами смертности в Украине. Речь идет о болезнях, лечение которых является довольно дорогостоящим: это инсульты, инфаркты и онкология.

Для медицинских учреждений в 2022 году хотят повысить выплаты (тарифы) за предоставление тех или иных медуслуг (например, за роды, лечение онкозаболеваний).

Но в то же время к больницам будут выдвигать усиленные требования. Например, НСЗУ будет заключать договоры с медучреждениями, которые в этом году провели минимум 150 родов, пролечили 100 инсультов или 50 инфарктов.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко предложил инициативу, чтобы после похода к врачу каждый пациент получал уведомление с суммой, которую государство заплатило за прием. По мнению министра, благодаря этому украинцы бы понимали, что покрывает государство.