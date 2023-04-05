Американские ученые создали полимерные микрочастицы, которые можно наполнять лекарствами и доставлять в организм через шприц с иглой. Зачем?

Чтобы облегчить лечение пациентов с хроническими заболеваниями (особенно тех, кто забывает вовремя принимать препараты). Несколько научных лабораторий занимаются разработкой безопасного и доступного способа введения медикаментов в организм, при котором препарат будет высвобождаться нужными дозами в нужные промежутки времени.

Ученые Университета Райса создали систему из микрочастиц в инъекции, которые загружены лекарством и самостоятельно растворяются в организме, вообще не требуя внимания пациента.

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С помощью технологий 3D-печати и мягкой литографии созданы микроскопические цилиндры из полимера из молочной и гликолевой кислоты, которые являются биосовместимыми и биоразлагаемыми, а их размер позволяет вводить их в количестве нескольких сотен обычной инъекцией с иглой для подкожного введения.

В центре этих микрочастиц есть отверстие, через которое их можно заполнить нужным лекарством и закрыть нагреванием. Изменяя структуру полимера, ученые смогли управлять временем, за которое микрочастицы разлагаются в организме, а следовательно – высвобождают лекарства. Поэтому, сделав одну инъекцию, можно добиться поочередного дозированного высвобождения медикамента в процессе их деградации.

Первые испытания микрочастиц на мышах показали, что цилиндры успешно высвобождают препарат на 10-й, 15-й, 17-й или 36-й день, в зависимости от структуры, не ухудшая его биоактивность.

Авторы отмечают, что разработанные ими микрочастицы недороги и легко производятся, поэтому они могут пригодиться для длительного введения лекарства, в том числе белков, не доставляя пациентам хлопот. Однако следующие исследования покажут, насколько безопасно и целесообразно использование такого метода в терапии людей.

Источник: Nauka.ua