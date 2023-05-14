Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA ) в США одобрило первое негормональное лекарство для лечения приливов у женщин в менопаузе.

Препарат, который будет продаваться как Veozah, является первым лекарством, воздействующим на нейроны в головном мозге, которые становятся неуравновешенными при падении уровня эстрогена.

По словам Марси Инглиш, вице-президента Astellas Pharma, производителя лекарства, его обычно назначают женщинам в возрасте 50 лет во время фазы менопаузы, которая, по оценкам, длится семь лет.

Агентство сообщило, что препарат был одобрен для умеренных и тяжелых симптомов.

— Приливы жара в результате менопаузы могут быть серьезным физическим бременем для женщин и влиять на качество их жизни, — отметила сотрудник Центра оценки и исследований лекарств FDA Джанет Мейнард.

Гормональные препараты, включая эстроген и прогестин, были связаны с повышенным риском образования тромбов и инсульта. Но недавние исследования показали, что риск гораздо ниже у женщин в возрасте от 40 до 50 лет.

В сообщении говорится, что препарат будет стоить $550 за 30-дневный курс.