Герой Украины, 28-летний старший лейтенант Дмитрий Чавалаха рассказал журналистам одного из украинских СМИ о том, как на Херсонщине его, раненого, прятал у себя, рискуя жизнью, местный врач.

Сам Дмитрий родом из Хмельнитчины. В начале полномасштабного вторжения в составе 59 мотопехотной бригады служил в районе Олешковских Песков Херсонской области.

За минувшие почти восемь месяцев воин пережил выход из окружения, ранение, оккупацию. И получил высшую государственную награду – звезду Героя Украины.

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Мамы Дмитрия Антонина Ивановна хорошо помнит, как сын наконец-то позвонил после того, как в первые дни войны связь с ним оборвалась. Женщина рассказывает, как сын ее успокаивал, говорил, что все самое страшное уже позади.

А сам Дмитрий в те дни успокаивал еще и операционную медсестру, которая долго просила прощения за то, что наложила некрасивые швы.

— Она мне жизнь спасла и приносила извинения. Там целый конвейер из раненых был на операции — не до красоты же было, — с улыбкой вспоминает старший лейтенант.

Ранение Дмитрий получил на мосту, примерно в полусотне километров от Чаплинки, где был приказ командования закрепиться.

Ранение не дало мужчине выйти вместе со своими из окружения. За несколько метров до определенной позиции Дмитрий потерял сознание.

— Я толком не помню, когда меня ранили. Уже после операции узнал, что пуля попала на вылет в низ живота, почти в пах. Похоже, отработал снайпер, — рассказывает Дмитрий.

Прикрывая эвакуацию раненых дымовыми завесами, Дмитрия и несколько его побратимов успели вывезти из-под обстрелов. Однако населенный пункт, где прооперировали старшего лейтенанта, уже оказался в оккупации.

— Врач забрал меня в свой дом. Чем это ему угрожало — можно только вообразить. Если бы не он, его смелость, даже не знаю, что было бы, — рассказывает военный.

Следующие три месяца раненый не выходил на улицу, сидел в доме тихо, только по вечерам, немного поправившись, мог выйти на балкон, чтобы подышать воздухом, а еще — посмотреть на успехи ВСУ: окна выходили на легендарную Чернобаевку.

На дальнейшие расспросы о жизни в оккупации Дмитрий отмалчивается, говорит, что еще рано рассказывать подробности, чтобы не навредить его спасителям. Ведь как ему стало известно уже в одесском госпитале, спасшего его врача “прошманали” оккупанты, но все обошлось…

Сейчас Дмитрий находится на реабилитации, в том числе и психологической. О храбрости своей и побратимов говорит спокойно. О ранениях — очень дозировано, потому что надеется максимально поправиться и снова вернуться на службу.

Фото: Валентина Моисеенко