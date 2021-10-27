Специалисты Национальной академии наук Украины опубликовали прогноз развития ситуации с коронавирусом в Украине.

Они считают, что в начале ноября в стране будет фиксироваться увеличение суточного прироста больных.

Их количество может быть почти 30 тыс. новых случаев за сутки.

– Среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, – говорится в отчете ученых.

Согласно прогнозам, тенденция к увеличению будет фиксироваться в стране и дальше.

Чего следует ожидать (среднее количество новых случаев):

неделя 27 октября – 2 ноября 2021 года – 22 960 (SEIR_U), 24 625 (Prophet);

неделя 3-9 ноября 2021 года – 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet).

Кроме того, они отметили, что за последнюю неделю в Украине среднее количество смертей от коронавируса составляет 513 летальных исходов. Однако они не спрогнозировали, какой будет дальнейшая ситуация.

В Украине за последние сутки выявили 22 574 новых случая Covid-19. В то же время 692 человека скончались от осложнений со здоровьем, спровоцированных вирусом.

Источник: НАН Украины