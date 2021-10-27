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До 30 тыс. новых случаев Covid-19. В НАНУ прогнозируют ухудшение эпидситуации в Украине

27 октября 2021, 10:11 Людмила Грубнік
борьба с коронавирусом
Источник: Depositphotos

Специалисты Национальной академии наук Украины опубликовали прогноз развития ситуации с коронавирусом в Украине.

Они считают, что в начале ноября в стране будет фиксироваться увеличение суточного прироста больных.

Их количество может быть почти 30 тыс. новых случаев за сутки.

– Среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, – говорится в отчете ученых.

Согласно прогнозам, тенденция к увеличению будет фиксироваться в стране и дальше.

Чего следует ожидать (среднее количество новых случаев):

  • неделя 27 октября – 2 ноября 2021 года – 22 960 (SEIR_U), 24 625 (Prophet);
  • неделя 3-9 ноября 2021 года – 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet).
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Кроме того, они отметили, что за последнюю неделю в Украине среднее количество смертей от коронавируса составляет 513 летальных исходов. Однако они не спрогнозировали, какой будет дальнейшая ситуация.

В Украине за последние сутки выявили 22 574 новых случая Covid-19. В то же время 692 человека скончались от осложнений со здоровьем, спровоцированных вирусом.

Источник: НАН Украины

Теги
Коронавірус Covid-19 , НАНУ , прогноз , статистика
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