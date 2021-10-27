Специалисты Национальной академии наук Украины опубликовали прогноз развития ситуации с коронавирусом в Украине.
Они считают, что в начале ноября в стране будет фиксироваться увеличение суточного прироста больных.
Их количество может быть почти 30 тыс. новых случаев за сутки.
– Среднее количество новых обнаружений в Украине увеличилось до 20 411 человек в день, – говорится в отчете ученых.
Согласно прогнозам, тенденция к увеличению будет фиксироваться в стране и дальше.
Чего следует ожидать (среднее количество новых случаев):
- неделя 27 октября – 2 ноября 2021 года – 22 960 (SEIR_U), 24 625 (Prophet);
- неделя 3-9 ноября 2021 года – 24242 (SEIR_U), 28929 (Prophet).
Кроме того, они отметили, что за последнюю неделю в Украине среднее количество смертей от коронавируса составляет 513 летальных исходов. Однако они не спрогнозировали, какой будет дальнейшая ситуация.
В Украине за последние сутки выявили 22 574 новых случая Covid-19. В то же время 692 человека скончались от осложнений со здоровьем, спровоцированных вирусом.
Источник: НАН Украины