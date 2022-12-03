Пункт сдачи крови – это специализированное авто: удобное, функциональное и главное мобильное. Внутри минилаборатория и оборудование для забора и перевозки крови. Ее можно качественно заготавливать в любых условиях: будь то полевые или городские. Так как потребности крови велики, часть компонентов передают на передовую и в больницы, куда в первую очередь доставляют раненых.

– Автомобиль позволяет нам в течение рабочей смены, а это в среднем 6 часов, заготовить до 25-40 доноров. Поскольку внутри сразу два донорских кресла, – рассказывает Ирина Федик, медицинский директор Прикарпатского областного центра службы крови.

По словам директора, этот мобильный пункт забора крови на колесах позволяет им не быть привязанным к определенному помещению, к определенным условиям. Ведь в нем есть все, чтобы принять человека, взять качественно компоненты крови и транспортировать их в Центр крови.

Стоимость спецавтомобиля более 6 млн гривен. Это первое авто такого типа не только на Прикарпатье, но и в Украине. Его подарили иностранные партнеры от сети Общественных добровольцев.

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– Ваша кровь воюет также. Потому что мы знаем, что не все могут воевать на фронте, но мы можем воевать на нашем донорском фронте, — добавляет медик.

В Сервисном центре сдать кровь вызвались восемь работников. Донорами стали немало экспертов по авто, которые работают рядом. И много военных. Здесь они посетители, потому что переоформляют водительские удостоверения.

– Наши работники сегодня находятся на рабочих местах и, чтобы не отвлекать их от рабочих мест, было принято решение сделать это у нас, – говорит Петр Лапижко, заместитель начальника регионального Сервисного центра Ивано-Франковской обл.

По словам Лапижко, здесь есть много посетителей и желающих, которые могут проверить, инфицированы ли они на ВИЧ, гепатит и другие инфекции. Они могут просто сдать анализ крови. А также, что самое главное, сдать кровь для Вооруженных Сил Украины.

Фото: Ирина Тимчишин