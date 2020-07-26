Объединение более 150 медиков и ученых США требуют вернуть строгий карантин из-за критической ситуации с Covid-19.
Открытое обращение поступило в Конгресс и Белый дом.
Авторы письма предупредили, что к началу ноября 2020 вследствие коронавируса может умереть более 200 тыс. американцев.
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— Для нашей страны будет лучше не как можно скорее открыться, а сохранить как можно больше жизней.
Сейчас во многих штатах люди могут выпивать в барах, стричься в парикмахерских, есть внутри ресторанов, делать тату, получать массаж и заниматься другими нормальными, приятными, но не критично важными делами, — говорится в обращении.
Самые крупные очаги заболеваемости — штаты Калифорния (более 435 тыс.) и Флорида (более 414 тыс.). Штат Нью-Йорк насчитывает более 411 тыс. больных коронавирусом.
Всего по состоянию на утро 26 июля количество инфицированных Covid-19 в США достигло 4,1 млн человек.
На протяжении пандемии от осложнений коронавируса умерло более 146 тыс. американцев.