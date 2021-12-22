Из Ужгорода во Львов вертолетом транспортировали четырехдневного младенца с критическим пороком сердца.

Мальчик по имени Виктор стал самым маленьким в Украине пациентом, которого транспортировали в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации.

Доставить мальчика в детскую больницу Первого территориального медицинского объединения Львова, которая является единственным учреждением в Западной Украине с детским кардиохирургическим отделением, решили вертолетом, поскольку ребенок был в крайне тяжелом состоянии.

Полет от Ужгорода до Львова длился 45 минут.

По прибытии маленького пациента сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии новорожденных центра неонатологии для тщательного обследования.

Ему сделали ЭХО-сердца, рентген и отобрали все необходимые анализы.

Сейчас состояние ребенка стабильное. Он подключен к кислородному аппарату и получает необходимое медикаментозное лечение под круглосуточным наблюдением медиков.

Врачи решают вопрос о хирургической коррекции порока сердца.

Виктор родился в Ужгороде. Уже на 10-м часу жизни он начал синеть, ему было трудно дышать.

Врачи сразу забрали мальчика от мамы в реанимацию. У ребенка обнаружили врожденный порок сердца – стеноз легочной артерии.

Источник: Первое территориальное медицинское объединение Львова

Фото: Первое территориальное медицинское объединение Львова