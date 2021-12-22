Из Ужгорода во Львов вертолетом транспортировали четырехдневного младенца с критическим пороком сердца.
Мальчик по имени Виктор стал самым маленьким в Украине пациентом, которого транспортировали в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации.
Доставить мальчика в детскую больницу Первого территориального медицинского объединения Львова, которая является единственным учреждением в Западной Украине с детским кардиохирургическим отделением, решили вертолетом, поскольку ребенок был в крайне тяжелом состоянии.
Полет от Ужгорода до Львова длился 45 минут.
По прибытии маленького пациента сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии новорожденных центра неонатологии для тщательного обследования.
Ему сделали ЭХО-сердца, рентген и отобрали все необходимые анализы.
Сейчас состояние ребенка стабильное. Он подключен к кислородному аппарату и получает необходимое медикаментозное лечение под круглосуточным наблюдением медиков.
Врачи решают вопрос о хирургической коррекции порока сердца.
Виктор родился в Ужгороде. Уже на 10-м часу жизни он начал синеть, ему было трудно дышать.
Врачи сразу забрали мальчика от мамы в реанимацию. У ребенка обнаружили врожденный порок сердца – стеноз легочной артерии.
Источник: Первое территориальное медицинское объединение Львова