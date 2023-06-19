В морг Львова привезли тело военного с гранатой

В понедельник, 19 июня, в один из моргов Львова доставили тело украинского военнослужащего, возле которого обнаружили гранату.

Об этом сообщают местные СМИ.

Тело привезли во Львовское областное патологоанатомическое бюро, расположенное на улице Пекарской, 52.

И там уже нашли гранату. На место прибыли военные и правоохранители.

Взрывотехническая служба смогла обезвредить гранату, предварительно идентифицированную как М67.

Новостной портал Varta1 утверждает, что боеприпас нашли в подсумке погибшего военного.

Других деталей пока нет. Местное управление Национальной полиции официальных данных по этому поводу не публиковало.

Как известно, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, упрощающих механизм подтверждения ранения военных и получения ими лечения.

В частности, для получения справки об обстоятельствах травмы теперь можно не проводить расследование (в случае ранения, контузии и увечья в результате боевых поражений).

Кроме того, разрешено создавать военно-врачебные комиссии при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Источник: Leopolis.news, Varta1