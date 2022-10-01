Марьяну Мамонову, недавно родившую девочку, выписывают из роддома.

Сразу после освобождения из российского плена, ее, на 38-й неделе беременности обследовали в черниговской больнице.

Но рожать Марьяна хотела поближе к дому, поэтому за ней отправили реанимобиль с акушерами Волынского пренатального центра. В дороге провели 12 часов! Все время медики следили за состоянием Марьяны и в случае чего, готовы были принимать роды даже в карете скорой.

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Но обошлось, женщина родила уже в пренатальном центре.

— Взвесив все риски и учитывая, что Марьяна устала и физически, и эмоционально после плена и почти двое суток была в пути, ей сделали кесарево сечение. И новорожденную дочь положили папе на грудь, который все время был в соседней комнате, — рассказала руководитель Волынского пренатального центра Ирина Горавская.

Марьяна до последнего не знала, кто же появится на свет. В плену ей однажды делали УЗИ, но на нем не было видно – сын или дочь. А в Луцке на обследовании уже сама Марьяна не хотела узнать пол ребенка. Хотела, чтобы был сюрприз.

Дочь родилась весом 3 250 г, ростом 56 см. Сразу после родов мама вместе с новорожденной были в реанимационном отделении, затем неделю в обычной палате.

Девочка родилась здоровой. Ее назвали Анной. Мама и дочь чувствуют себя хорошо.

Женщина понемногу приходит в себя после полугодового плена, а дочь ест и спит. Все время возле них и муж Марьяны, Василий. Говорит, их счастью сейчас просто нет предела.

— Жена наконец-то дома, я стал папой! Что может быть прекраснее в жизни, – поделился с нами эмоциями Василий.

Мамоновы первое время поживут у родителей Марьяны в Ровенской области. А потом будут обустраивать свою жизнь в Луцке.

— Я хочу, чтобы все женщины и мужчины, которые до сих пор в плену, скорее вернулись домой. Плен – это очень страшно, пожалуй, самое худшее, что может быть. Поэтому я благодарю всех, кто помог нас оттуда забрать, и всех кто нас все это время поддерживал, — сказала Марьяна.

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