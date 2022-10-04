Эксперты Центра экономических и социальных исследований Университета Южной Америки, которые отслеживают изменения настроения и поведения в связи с Covid-19 в США, в ходе лонгитюдного исследования выяснили, как коронавирус меняет личность людей.

Сообщается, что в ходе научной работы ученые предприняли попытку проверить давнюю гипотезу о том, что черты личности относительно невосприимчивы к влиянию окружающей среды.

Отмечается, что в онлайн-исследовании были проанализированы оценки личности свыше 7 тыс. человек. Ученые сравнивали пятифакторную модель черт личности – невротизм, экстраверсию, открытость, доброту и добросовестность до пандемии и в настоящее время.

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Выяснилось, что во время первой фазы пандемии (с марта по декабрь 2020 года) личности были относительно стабильны с небольшим снижением нейротизма по сравнению с временами перед пандемией.

Снижение нейротизма не фиксировалось ко второй половине пандемии (2021 – 2022), вместо этого снизились экстраверсия открытости, доброты и добросовестности.

При этом молодые люди продемонстрировали самые большие изменения, а самая старшая возрастная группа показала незначительные изменения в чертах.

По мнению ученых, личность молодых людей обычно более уязвима, и пандемия также могла оказать более негативное влияние именно на эту возрастную группу.

Сообщается, что ученые намерены продолжить свои наблюдения, чтобы выяснить, являются ли изменения личности временными или постоянными.

Источник: PLOS ONE