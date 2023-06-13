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Добровольно, по зову души: кого из медиков ждут в пострадавших от наводнения регионах

13 июня 2023, 12:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Медики на добровольной основе смогут приобщаться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Срок командировки — от двух недель до 30 дней. Повторная поездка возможна не ранее чем через 30 дней после предыдущей.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Благодаря поддержке Офиса ВОЗ в Украине, медицинские работники, кроме заработной платы, будут получать компенсацию дополнительных расходов, связанных с пребыванием в месте командировки, — говорится в сообщении.

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К работе могут приобщиться следующие специалисты: врач-анестезиолог, врач-терапевт, врач-травматолог детский, врач-офтальмолог, врач-невропатолог, врач-фтизиатр, врач-хирург челюстно-лицевой, врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-рентгенолог, врач-онколог, врач-гинеколог-онколог, врач по лучевой терапии, врач неотложной (экстренной) медицинской помощи, медицинские сестры и т.д.

Медики могут быть привлечены к усилению медучреждений:

  • через руководителя больницы, который представляет списки желающих медицинских работников для их направления в командировку для оказания медицинской помощи и/или реабилитационной помощи;
  • самостоятельно, позвонив по горячей линии Минздрава и оставив заявку на участие по телефону: 0-800-60-20-19.

Источник
Минздрав
Теги
доброволець Каховська ГЕС Медики МОЗ Украины
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