Медики на добровольной основе смогут приобщаться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, пострадавших в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Срок командировки — от двух недель до 30 дней. Повторная поездка возможна не ранее чем через 30 дней после предыдущей.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Благодаря поддержке Офиса ВОЗ в Украине, медицинские работники, кроме заработной платы, будут получать компенсацию дополнительных расходов, связанных с пребыванием в месте командировки, — говорится в сообщении.

К работе могут приобщиться следующие специалисты: врач-анестезиолог, врач-терапевт, врач-травматолог детский, врач-офтальмолог, врач-невропатолог, врач-фтизиатр, врач-хирург челюстно-лицевой, врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-рентгенолог, врач-онколог, врач-гинеколог-онколог, врач по лучевой терапии, врач неотложной (экстренной) медицинской помощи, медицинские сестры и т.д.

Медики могут быть привлечены к усилению медучреждений: