Пострадавшая при обстреле Вышгорода женщина, которая представилась Натальей, рассказала подробности трагедии журналистам одного из ведущих украинских СМИ.

По словам Натальи, когда все случилось, вся семья находилась дома.

— Я приехала с работы, когда началась воздушная тревога. Все произошло прямо в одну секунду. К нам в квартиру влетел балконный деревянный блок, — вспоминает женщина.

По ее словам, ударной волной ее сбросило с дивана, а над детьми, которые сидели подальше от окна, нависла оконная рама, чудом их не накрыв. А вот мужу бетонный блок “проехался” по ногам. В настоящее время мужчина находится в больнице в Вышгороде.

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— У него кости и сухожилия целые, но швов очень много. Врачи говорят, что на ноги он встанет, только это произойдет не скоро. Пока передвигается на костылях, два шага сделает и все, боль невыносимая, — рассказывает Наталья.

Сама она вместе с детьми находится в НДСБ Охматдет. Их туда привезли потому, что, по ее словам, в больнице Вышгорода было очень много людей в тяжелом состоянии.

Далее Наталья рассказала, что ее 12-летней дочери Татьяне в Охматдете сделали сложную операцию и спасли глаз. 8—летнему Саше зашили лоб и ухо. Медики пока не могут сказать, когда детей выпишут.

Также женщина отметила, что ей предоставят квартиру с работы для временного проживания, когда они будут выписываться.

Напомним, что 23 ноября российские оккупанты попали в жилой дом в Вышгороде. В результате удара погибли семь человек, 35 — ранены.