15-летний Ярослав, которому впервые в детской больнице Первого территориального медицинского объединения Львова пересадили почку, был выписан домой.

Донорский орган в его организме работает отлично. Парень прекрасно себя чувствует. Как и хотел, Новый год он будет праздновать уже здоровым, а через два месяца пойдет в школу.

Напомним, Ярослав родился с больными почками. Диагноз гломерулонефрит ему установили лишь в 11 лет. Лечение не помогало, болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация.

Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать его бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла.

Трансплантацию врачи больницы выполнили 7 декабря 2021 года. Донорский орган заработал уже на операционном столе.

Бабушка Ярослава тоже чувствует себя хорошо. Из больницы ее выписали еще на прошлой неделе.

Этот случай, по сути, стал стартом трансплантации органов в детской больнице Львова. Ведь это, порой, единственный шанс вернуть маленьким пациентам беззаботное детство.

Источник: Пресс-служба 1 ТМО г. Львова