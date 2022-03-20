Всеми любимый и уважаемый, даже бывшими российскими братьями, детский доктор Евгений Комаровский объявлен врагом России.

Информация об этом появилась на сайте Комитета защиты национальных интересов России.

На страничке, посвященной Евгению Комаровскому, указано, что он из Харькова, Украина.

Что он — врач, а дальше — обвинение: призывает российских граждан принимать участие в незаконных акциях протеста. Распространяет тезисы украинской пропаганды и российских экстремистских сообществ, используя свои медиаресурсы для организации беспорядков в России.

Ниже приводятся цитаты Комаровского, которые идут вразрез с тезисами российской пропаганды: “Война! Братская любовь. Денацификация. Синонимы теперь “, “Перешлите всем данные о предстоящих антивоенных митингах”.

Евгений Комаровский написал об этом в своем Telegram: “Воспринимаю практически как государственную награду… И компания просто замечательная. Сложность была одна — успокоить внучку, которая категорически не согласилась с тем фактом, что дедушка враг. Сошлись на том, что быть врагом плохих недочеловеков — это правильно и совсем не обидно”.

А компания у доктора Комаровского действительно интересная: Кличко, Макаревич, Гребенщиков, Акунин, Ефросинина, Комаров и многие другие известные люди.

Источник: Комаровский