Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли сразу две жизни: дочери и матери, которые получили тяжелейшие ранения во время вражеского обстрела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

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— Когда маму Ольгу и дочь Екатерину в крайне тяжелом состоянии везли в реанимацию Мечникова, они звали друг друга. У Екатерины травматическая ампутация нижней конечности, у мамы очень тяжелое ранение живота, — пишет Рыженко.

По его словам, лучшие хирурги клиники сделали матери и дочери в общей сложности более десяти операций. В итоге обе уже идут на поправку. Скоро смогут вернуться к полноценной жизни.

— Но выжить им помогла хрупкая женщина-врач Валентина Лисничая, заведующая реанимации сепсиса, которая отдала маме ребенка, а сама спасает крайне тяжелых украинцев, — рассказывает Сергей Рыженко.

И отмечает: бледная, исхудавшая, она не видела солнца несколько месяцев, потому что боится покинуть отделение, чтобы не пропустить спасение чьей-то жизни.

Источник: Сергей Рыженко