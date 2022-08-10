Глобальное агентство по оказанию медицинской помощи Unitaid передает в дар Украине 220 специализированных портативных дыхательных аппаратов, которые могут помочь спасти жизни недоношенных детей даже в прифронтовых больницах, где нет электричества.

Во время вторжения России в Украину были повреждены или разрушены сотни больниц, что привело к нарушению линий снабжения и поставило новорожденных под угрозу смерти или инвалидности из-за отсутствия доступа к оборудованию и кислороду.

Эрве Верхузель, представитель Unitaid, заявил на брифинге для СМИ, что война вызывает дополнительный стресс у беременных женщин, что приводит к увеличению числа преждевременных родов, которое в некоторых районах утроилось.

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По словам Верхузель, новые назальные пузырьковые устройства непрерывного положительного давления в дыхательных путях (bCPAP) доступны в 25 учреждениях по всей Украине. Unitaid финансирует медицинские инновационные программы в основном в бедных странах.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что во время недавнего визита в детскую больницу недалеко от линии фронта в Украине она видела медперсонал, который каждую ночь спит в подвале и постоянно вынужден перемещать детей на аппаратах искусственной вентиляции легких.

— Поэтому иметь портативные устройства, которые могут работать в автономном режиме, абсолютно необходимо, — сказала она на брифинге.

Unitaid заключила партнерское соглашение с некоммерческой организацией Vayu Global Health, которая специализируется на недорогом медицинском оборудовании для развивающихся стран, чтобы предоставить сделанные в Кении аппараты bCPAP, которые стоят около $500 каждый, а также 125 кислородных смесителей.