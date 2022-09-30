Известные украинские артисты объединились в благотворительном аукционе ACT LOTS и уже собрали средства на вторую карету скорой для спасения военных на Востоке. Тарас Цымбалюк, Алексей Суровцев, Анастасия Цымбалару, Анна Сагайдачная, Владислав Никитюк и другие актеры собрались, чтобы торжественно передать машину военным.

Напомним, в июне украинская актриса Анастасия Цимбалару стала соорганизатором благотворительного аукциона, на котором актеры продавали собственные вещи, детали костюмов своих персонажей или даже личные встречи.

Цель акции – собрать €50 тыс. на пять карет скорой помощи. Более трех месяцев длился аукцион, на котором продали почти 40 лотов и сплотили более 100 украинских звезд. Сейчас самым дорогим лотом остается виниловая пластинка первого альбома группы Бумбокс – Меломания, ее приобрели с молотка за 30 тыс. грн. Кроме продажи лотов актеры прибегли к проведению разнообразных ивентов, чтобы ускорить сбор средств.

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— Мы стараемся еженедельно придумывать какие-то новые благотворительные мероприятия и лоты, которые могли бы заинтересовать нашего зрителя, людей, которые хотят нам помочь, — рассказывает Анастасия Цимбалару.

Большинство средств на покупку второй кареты скорой помощи было собрано именно на благотворительных мероприятиях. Актеры устраивали благотворительные завтраки с главными героями популярных сериалов, мастер-классы по украинскому языку, тренировки под открытым небом, благотворительные кинопоказы, творческие вечера, чтение поэзии и т.д.

Открывается сбор на третью карету скорой помощи, желающих принять участие в сборе средств ждет очень много интересных событий.

На сбор для приобретения первого и второго автомобилей актеры потратили примерно по месяцу. Поэтому конечная цель – пять карет скорой помощи кажется вполне достижимой, считают актеры.

Благотворительный аукцион ACT LOTS – это совместный проект украинского актерского сообщества и общественной организации Инициативное поколение, которое занимается сбором средств и закупкой медицинских автомобилей для парамедиков.

— Благодаря инициативе украинских актеров удается пошагово воплощать цель с пятью автомобилями, — рассказывает кинопродюсер, представитель ОО Инициативное поколение Ольга Клименко. — Мы сделали еще одно важное дело, мы передали нашу вторую скорую. Это наш общий проект.

Волонтерская организация покупает все по запросам военнослужащих. Скорые – это самая главная потребность парамедиков сейчас. Вторая машина скорой поедет на восточное направление фронта.

Источник: Даниил Самсонов

Фото: Даниил Самсонов