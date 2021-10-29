Украинский врач призвал политиков не спекулировать на теме коронавируса и вакцинации.

Врач-анестезиолог Раздельнянской больницы (Одесская область) Иван Черненко остро отреагировал на ссору народного депутата Нестора Шуфрича и главы Минздрава Виктора Ляшко в эфире программы Право на владу.

— Я за эти полчаса устал больше, чем за 24 часа дежурства, потому что это какой-то цирк. Мне очень обидно, что мы в прямом эфире сначала рассказываем о каких-то антивакцинаторских настроениях, а потом занимаемся какой-то политикой, — отметил Иван Черненко.

Он призвал политиков не манипулировать, а помочь урегулировать кризис в стране.

— Лучше помогите. Пусть господин депутат направит свою энергию и пойдет в Covid-стационар и поможет трупы выносить или переворачивать тяжелых пациентов, которые весят по 100 кг, — добавил врач.

К слову, в Одесской области сейчас одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом. В регионе много тяжелых пациентов, из-за чего больницы переполнены.

Источник: Право на владу