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Достаточный объем лекарств и питьевой воды: МОЗ о ситуации на Херсонщине

6 июня 2023, 14:37
Валентина Андрейко журналіст
затоплення Каховської ГЕС

Чрезвычайная ситуация, случившаяся сегодня ночью на территории Херсонской области, когда из-за подрыва агрессорами дамбы Каховского водохранилища под водой оказалось много населенных пунктов, поставила перед медицинскими учреждениями и области, и всей Украины серьезные вызовы.

На территории Херсонщины продолжают работу 29 бригад экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Также наготове находятся бригады “экстренки” из соседних областей, которые будут привлечены в случае необходимости

Минздрав отмечает, что все пациенты могут обратиться за неотложной медицинской помощью, как и раньше, по телефону 103.

Сейчас больницы обеспечены питьевой водой и запитаны от генераторов.  В аптеках есть достаточный объем лекарств, в частности сорбентов и антибиотиков.

Медики советуют жителям пострадавших населенных пунктов употреблять только бутилированную воду и неукоснительно следовать указаниям спасателей по дальнейшей эвакуации.

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Фото: Укргидроэнерго

Источник
Минздрав
Теги
Взрыв Каховська ГЕС Херсонська область
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