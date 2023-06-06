Чрезвычайная ситуация, случившаяся сегодня ночью на территории Херсонской области, когда из-за подрыва агрессорами дамбы Каховского водохранилища под водой оказалось много населенных пунктов, поставила перед медицинскими учреждениями и области, и всей Украины серьезные вызовы.

На территории Херсонщины продолжают работу 29 бригад экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Также наготове находятся бригады “экстренки” из соседних областей, которые будут привлечены в случае необходимости

Минздрав отмечает, что все пациенты могут обратиться за неотложной медицинской помощью, как и раньше, по телефону 103.

Сейчас больницы обеспечены питьевой водой и запитаны от генераторов. В аптеках есть достаточный объем лекарств, в частности сорбентов и антибиотиков.

Медики советуют жителям пострадавших населенных пунктов употреблять только бутилированную воду и неукоснительно следовать указаниям спасателей по дальнейшей эвакуации.

Фото: Укргидроэнерго