Львовские трансплантологи впервые использовали уникальный аппарат Kidneyassist, чтобы доставить донорскую почку из Одессы для спасения пациента.

Это устройство — пока единственное в нашей стране. У него множество преимуществ. Во-первых, что самое главное, оно позволяет увеличить время безопасного пребывания органа вне тела. Во-вторых, помогает оценить состояние и функцию донорской почки. В-третьих, может спрогнозировать результат трансплантации.

Аппарат также позволяет проверить, насколько хорошо орган, который будут трансплантировать, выделяет мочу.

Первым пациентом, получившим донорскую почку с использованием аппарата Kidneyassist, стал 43-летний Игорь Миклуха из города Овруч Житомирской области. Собственно, именно благодаря новому аппарату сохранили жизнь мужчине.

Игорь с детства болел гломерулонефритом. Недуг привел к почечной недостаточности.

С 26 лет жил на гемодиализе, поскольку отказали обе почки. Трижды в неделю должен был приходить в больницу и несколько часов находиться под специальной аппаратурой.

В 2010-м в Запорожье Игорю наконец пересадили донорскую почку.

Мужчина говорит, что с тех пор прожил десять с половиной полноценных лет.

Но почка отказала и Игорь снова встал в список ожидания на пересадку, теперь уже во львовском Центре трансплантологии.

Донорская почка для Игоря появилась в Одессе. Из-за опасности, подстерегающей сегодня в украинском небе, трансплантологи не могут использовать вертолеты.

Автомобиль не годится, потому что время, проведенное в дороге, может разрушить донорский орган. Чем дольше он будет находиться вне тела, тем меньше шансов на успешную пересадку. Время и расстояние в трансплантологии имеют решающее значение.

Так было до сих пор. Пока не появился аппарат Kidneyassist.

Забор почки в Одессе осуществили в 07:00 утра. А трансплантацию во Львове начали в 05:00 следующего дня. Более 23 часов орган находился за пределами тела. Kidneyassist продолжил работу почки и сохранил ее функцию.

Орган заработал прямо на операционном столе. Пересадка прошла успешно.

На четвертый день после трансплантации Игорь чувствует себя хорошо и уже строит планы на будущее.

Светлая память донору и благодарность его семье за принятое решение, которое спасло несколько жизней.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова